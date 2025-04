Pagine Romaniste – La Roma vince al “Meazza” contro l’Inter. I giallorossi portano meritatamente a casa i tre punti grazie al gol di Soulé nel primo tempo. La partita, a differenza delle ultime stagioni, è stata sempre in equilibrio, senza un vero e proprio predominio nerazzurro. Infatti ad ogni colpo dato dalla squadra di Inzaghi, i ragazzi di Ranieri rispondevano colpendo ancora più forte. Un risultato bugiardo; infatti i capitolini hanno sprecato più volte la possibilità di andare sul 2-0, ma segno della qualità del match preparato dal mister testaccino e il suo staff.

Una vittoria che proietta la Roma al quarto posto in attesa delle altre partite, ma se oggi doveva finire il sogno Champions League così non è stato e da “San Siro” arriva un messaggio forte e chiaro: Ranieri e i suoi giocatori daranno battaglia fino all’ultimo.

LE FORMAZIONI UFFCIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (15′ Bisseck), Acerbi, Carlos Augusto; Darmian (63′ Dumfries), Frattesi (80′ Correa), Çalhanoglu, Barella (80′ Zielinski), Dimarco (63′); Lautaro, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Zalewski, Asslani, Correa, Taremi, Dumfries, Zielinski.

Squalificati: Bastoni, Mkhitaryan.

Diffidati: Pavard, Asslani.

Indisponibili:Thuram.

ROMA (4-3-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka,Angeliño; Koné (68′ Gourna-Douath), Cristante, Pellegrini (68′ Pisilli); Soulé (85′ Rensch); Shomurodov (58′ Baldanzi), Dovbyk (85′ El Shaarawy).

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Celik, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Paredes, Baldanzi, Saelemaekers.

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini, Paredes.

Indisponibili: Saud, Dybala, Nelsson

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Costanzo e Passari.

IV Uomo: Marinelli.

VAR: Di Bello.

AVAR: Piccinini.

Ammoniti: Mancini (R), Martinez (I), Koné (R).

Espulsi:

Marcatori: Soulé (R).

90’+5 – LA ROMA VINCE. Finisce la partita al “Meazza”, i giallorossi portano a casa i tre punti meritatamente grazie al gol nel primo tempo di Soulé.

90’+4 – Ripartenza della Roma con El Shaarawy che arriva al limite dell’area e serve per Angelino che tira forte, ma centrale e Sommer respinge.

90’+3 – Lunga azione dagli sviluppi di un corner per l’Inter che però termina tutto per un fuorigioco di Dumfries.

90′ – Concessi cinque minuti di recupero.

90′ – Dopo un break della Roma, Angelino cross in area sulla testa di Rensch. L’olandese stacca su Zalewski, ma non imprime forza alla sfera e Sommer blocca.

85′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Dvbyk e Soulé. Dentro: El Shaarawy e Rensch.

84′ – Combinazione a tre al limite dell’area della Roma, che libera Zielinski al tiro che però termina abbondantemente sul fondo.

80′ – Doppio cambio per l’Inter. Fuori: Barella e Frattesi. Dentro: Correa e Zielinski.

80′ – Altra ripartenza della Roma guidata da Dovbyk e Baldanzi. Quest’ultimo serve a rimorchio per Gourna-Douath che calcia di precisione, ma senza inquadrare la porta.

74′ – Occasione Roma. Dovbyk sfida tutta la difesa dell’Inter e calcia da posizione defilata e Sommer para in due tempi.

73′ – Occasionissima per la Roma. Ripartenza due contro uno di Angelino e Dovbyk. Lo spagnolo serve l’ucraino che stoppa male e consente ad Acwerbi di chiudere in angolo il suo colpo a botta sicura.

72′ – Occasione Roma. Soulé si libera di Carlos AAugusto e crossa all’altezza del dischetto per l’inserimento di Pisilli che al volo però manda fuori.

71′ – Barella crossa sul secondo palo dove Martienz stacca di testa senza però trovare né la porta e né un compagno.

68′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Koné e Pellegrini. Dentro: Gourna-Douath e Pisilli.

67′ – Occasione Inter. Martienz trova in area Barella che da dentro l’arietta di rigore calcia malissimo sul fondo.

66′ – Occasione Inter. Frattesi dalla sinistra crossa per Dumfries che salta sopra ad Angelino, ma il colpo di testa dell’olandese viene bloccato da Svilar.

64′ – Giallo per Koné per un fallo su Frattesi.

63′ – Doppio cambio per l’Inter. Fuori: Dimarco e Darmian. Dentro: Zalewski e Dumfries.

62′ – Atro contropiede della Roma, questa volta con Dovbyk. Dopo una prima chiusura dell’Inter, la palla arriva a Soulé che cerca il tiro a giro, ma manda abbondantemente alto.

60′ – Soulé appoggia più centralemnte per Baldanzi, che dopo un tocco tira. La conclusione però non spaventa Sommer che blocca.

58′ – Primo cambio per la Roma. Baldanzi prende il posto di Shomurodov.

54′ – Pellegrini si invola verso l’area lanciato da Svilar con l’Inter totalmente scoperta. Il capitano della Roma prova a servire in area Soulé, ma l’intervento di Darmina salva i nerazzurri.

46′ – Ricomincia la partita.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Termina il primo tempo al “Meazza” con la Roma in vantaggio grazie al gol di Soulé. I giallorossi che hanno sprecato troppo e dovranno essere decisamente più cinici per portare a casa i tre punti.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

45′ – Giallo per Lautao Martinez che colpisce a palla lontana Mancini.

43′ – Pellegrini si inserisce a sinistra e salta bene Barella, ma poi il capitano della Roma sceglie di calciare invece di servire un compagno e favorisce la presa morbida di Sommer

38′ – Altra occasione sprecata dalla Roma. Koné recupera a centrocampo e da al via un 5 contro 4. Il francese allarga bene per Cristante che però sbaglia ancora l’ultimo passaggio.

36′ – Cristante lanciato sulla fascia sbaglia la scelta e spreca una potenziale occasione per la Roma.

30′ – Occasione Inter. Sul secondo corner la palla arriva sul secondo palo per Arnautovic che con un colpo molto complicato manda alto.

30′ – L’inter torna a farsi vedere in avanti e conquista due calcio d’angolo in rapida successione.

27′ – Occasionissima per la Roma. Azione avvolgente dei giallorossi, che arrivano a liberare Angelino al cross. Lo spagnolo trova sul secondo palo Shomurodov che colpisce a botta sicura, ma un intervento di straordinario di Carlos Augusto gli nega il gol.

25′ – Cristante si divora il raddoppio. Ripartenza perfetta della Roma con Koné e Pellegrini. Il capitano serve in area il numero 4 che da pochi passi prova una volé che però termina troppo alta.

22′ – GOL DELLA ROMA. Azione fotocopia di Soulé che stavolta serve Pellegrini. Il tiro del capitano giallorosso viene deviato un paio di volte e il più lesto di tutti ad arrivare sulla palla vagante è l’argentino che porta vanti i giallorossi.

20′ – Occasione Roma. Ottima azione da sinistra a destra dei giallorossi, che prima liberano Soulé all’uno contro uno. L’argentino, dopo una finta, serve a rimorchio per Koné che di prima non va troppo lontano dagli incroci dei pali.

15′ – Cambio forzato per l’Inter: Bisseck prende il posto del dolorante Pavard.

11′ – Pavard resta a terra dopo una distorsione alla caviglia. Pronto a entrare Bisseck.

6′ – Gol annullato a Frattesi per un evidente fuorigioco in partenza di Arnautovic.

4′ – Dimarco calcia la punizione, ma Svilar blocca facilmente.

3′ – Giallo per Mancini per una trattenuta su Martinez.

1′ – Inizia il match.

PRIMO TEMPO



LIVE