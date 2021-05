Inter, Radu: “Grande emozione l’esordio da titolare. Adesso penso a lavorare ancora di più e poi si vedrà”

La Roma perde in trasferta a Milano contro l’Inter e dice addio alle speranze Europa League. Al termine della gara Ionut Radu, alla prima da titolare, si è presentato ai microfoni dei cronisti per commentare le gare. Queste le sue parole:

RADU A INTER TV

È una sensazione per cui fatico a trovare le parole, sono molto orgoglioso. Adesso penso a lavorare ancora di più e poi si vedrà. Come ci dice sempre il mister, vincere aiuta a vincere. Noi siamo un gruppo unito e cerchiamo di fare di tutto per vincere. Noi cerchiamo di fare sempre in campo quello che ci dice l’allenatore. La Juventus? È una sfida diversa da tutte le altre, dobbiamo fare quello che sappiamo fare e cercare di portare a casa il massimo.