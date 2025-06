Dopo l’addio a Simone Inzaghi, l’Inter ha avviato i primi contatti con Cesc Fabregas come possibile nuovo allenatore. Lo riporta Gianluca Di Marzio. Lo spagnolo, protagonista della promozione del Como in Serie A, aveva già rifiutato le offerte di Roma e Bayer Leverkusen, dando la sua parola al club lariano. Tuttavia, l’interesse nerazzurro lo sta facendo riflettere.

Fabregas è tentato, ma non ha ancora dato il via libera. Le parti si riaggiorneranno a breve per valutare i margini di un possibile accordo.