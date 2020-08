Inter, possibile addio di Ausilio, Roma interessata al dirigente nerazzurro

Ore e giorni di riflessione in casa Inter, dopo la sconfitta beffarda per 3 a 2 rimediata ieri sera in finale di Europa League contro il Siviglia. Oltre ad Antonio Conte, che potrebbe lasciare la panchina nerazzurra dopo una sola stagione trascorsa a Milano, anche Piero Ausilio sta pensando al suo futuro. Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il direttore sportivo potrebbe scegliere di lasciare l’Inter dopo 15 stagioni nella società. La Roma, intanto, è una spettatrice interessata della faccenda, visto che considera Ausilio uno dei potenziali sostituti di Gianluca Petrachi.