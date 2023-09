Notizia negativa in casa Inter. Nella gara di ieri contro l’Empoli Marko Arnautovic è stato costretto ad abbandonare il campo dopo aver sentito un forte dolore muscolare alla gamba sinistra. Come evidenziato dai primi esami strumentali di questa mattina e come riporta Tuttercatoweb.com si tratta di una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Sarà fuori per un mese e mezzo e questo lo costringerà a saltare anche il match contro la Roma del 29 ottobre.