Domani alle 20.45 andrà in scena il big match tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Inzaghi per la gara nella Capitale dovrà fare a meno di Asllani. Il centrocampista albanese non partirà con il resto della squadra a causa di un colpo rimediato nell’allenamento di ieri. Il tecnico nerazzurro non potrà contare neanche su Zielinski, alle prese con un’elongazione.