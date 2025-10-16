Thuram non sarà a disposizione per la sfida contro la Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport. Nonostante abbia sfruttato la sosta per lavorare con un programma personalizzato ad Appiano Gentile, nel tentativo di anticipare i tempi di recupero e tornare presto a disposizione di Cristian Chivu, il suo rientro dovrà ancora attendere.

Il figlio di Lilian Thuram punta ora a rientrare per il match di Champions League a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise, con l’obiettivo di essere al meglio in vista della super sfida del 25 ottobre al Maradona contro il Napoli.