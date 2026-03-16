Inter, Mkhitaryan si ferma: guaio muscolare e Roma a rischio

Non arrivano buone notizie per Cristian Chivu. Henrikh Mkhitaryan si ferma per un problema muscolare accusato nell’ultimo impegno contro l’Atalanta, gara terminata 1-1. Il centrocampista armeno era entrato a partita in corso al posto di Petar Sucic, ma dopo il match si è sottoposto agli esami strumentali per chiarire l’entità del fastidio. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra.

A comunicarlo è stata la stessa Inter attraverso una nota ufficiale diffusa dopo i controlli svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Il club nerazzurro ha inoltre specificato che le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni. Per Chivu si tratta di un’assenza da monitorare con attenzione, anche se il calendario potrebbe dare una mano. L’infortunio, infatti, arriva a ridosso della sosta per le nazionali prevista nell’ultima settimana di marzo, periodo che potrebbe permettere al giocatore di recuperare senza saltare troppe partite.

L’obiettivo dello staff medico interista è quello di rimettere Mkhitaryan a disposizione subito dopo la pausa. Nel mirino c’è la sfida di campionato contro la Roma, in programma a San Siro il 5 aprile. Al momento, però, la sua presenza resta in forte dubbio.