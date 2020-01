Inter, Marotta: “Politano-Spinazzola? Solo ipotesi. Il mercato invernale non è fatto di scelte ma di opportunità”

Il possibile scambio con l’Inter tra Politano e Spinazzola è il tema caldo di queste ultime ore di mercato. Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, prima della gara di Coppa Italia contro il Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport proprio su questo tema. Queste le sue parole:

Conferma Politano-Spinazzola?

No. Perché sono ipotesi. Sono ipotesi alle quali assistiamo e con le quali conviviamo in questa finestra di mercato che non è fatto di scelte ma di opportunità. Spetta a noi cogliere queste opportunità per crescere un gruppo che ha dato soddisfazioni.