Aleksandar Kolarov torna all’Inter, ma questa volta in una veste completamente nuova: sarà il vice di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra nella stagione 2025-2026.

La notizia è stata resa nota martedì 10 giugno: l’ex difensore serbo, che in carriera ha vestito le maglie di Lazio, Roma e Inter, affiancherà il tecnico romeno nel nuovo progetto tecnico del club.

Kolarov aveva detto addio al calcio giocato nel 2022, proprio dopo l’esperienza in nerazzurro Il giocatore ha giocato per tre anni anche nella Roma dal 2017 al 2020. Ora è pronto a rimettersi in gioco, ma fuori dal campo, per intraprendere un nuovo capitolo nel mondo del calcio, tornando a Milano con rinnovato entusiasmo e lo stesso spirito di sempre.

Lo riporta Gianluca Di Marzio.