Inter-Lazio 2-0, i neri azzurri volano: agganciata la Roma in vetta alla Serie A

L’Inter chiude l’undicesima giornata con un successo pesante e un messaggio chiaro al campionato. A San Siro, i nerazzurri piegano la Lazio 2-0 e raggiungono la Roma in testa alla classifica, salendo a quota 24 punti prima della nuova sosta per le Nazionali.

La partita si mette subito in discesa: bastano tre minuti a Lautaro Martínez per sbloccare il risultato, finalizzando un perfetto assist di Bastoni. La squadra di Inzaghi gestisce con autorità e, al 61’, trova il raddoppio con Bonny, bravo a insaccare su un preciso cross di Dimarco. Cinque minuti più tardi, il Var nega il tris a Zielinski per un tocco di mano proprio di Dimarco nell’azione precedente.

La Lazio prova a reagire, ma la traversa ferma Gila e chiude ogni speranza biancoceleste. Finisce 2-0: l’Inter torna a ruggire e si rimette in cima al campionato, affiancando la Roma e mettendo due punti di distanza tra sé e le inseguitrici Milan e Napoli.