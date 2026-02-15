Inter-Juve è stata una grande partita, macchiata però da un episodio che ha compromesso tutta la gara.

Al 42′ l’arbitro La Penna ha espulso il giocatore della Juventus, Kalulu, per somma di ammonizioni valutando come falloso un contatto tra i due difensori, ma in realtà c’è stata una plateale simulazione del difensore nerazzurro, Bastoni.

Nel post partita l’argomento ha fatto molto discutere, con i dirigenti bianconeri Comolli e Chiellini che si sono presentati con tono polemico ai microfoni di DAZN. Gianluca Rocchi, designatore della CAN A-B, ha commentato il discusso episodio dell’espulsione di Kalulu.

Le parole di Rocchi:

“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”.

Il designatore, successivamente, ha puntato il dito contro l’atteggiamento di Bastoni e alcuni suoi colleghi:

“La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato, perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.