La vicenda della simulazione di Bastoni in Inter-Juventus che ha scaturito il rosso a Kalulu continua continua a creare discussioni.

Secondo Sebino Nela, la Roma avrebbe ragioni concrete per intervenire, come sottolineato durante la sua partecipazione a ‘Il Processo al 90°’ su Rai 2.

“La sensazione è una cosa, le immagini poi le vediamo tutti e si scopre tutto…”.

Nela ha continuato:

“Bastoni ha simulato. Io spero che si possa cambiare qualcosa. Gli arbitri sbagliano perché i giocatori si comportano male. Spero che qualcosa possa cambiare. Oggi chi deve parlare deve dire che il suo giocatore ha sbagliato e basta, se torniamo indietro… Anche il livello della classe arbitrale è bassa. Il calciatore ha iniziato a simulare quando ha capito che l’arbitro fischia sempre.

L’ex giocatore della Roma ha poi concluso:

“E non si può dire che Kalulu è stato incauto, non mi aspetto questo, è una follia”, ha dichiarato l’ex giallorosso. Se torniamo indietro negli anni datemi due scudetti, per favore”, facendo riferimento agli anni della sua avventura alla Roma negli anni ’80.”

