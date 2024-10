L’Inter sarà ospite della Roma allo stadio Olimpico il prossimo 20 ottobre. I nerazzurri di Inzaghi, per la sfida con i giallorossi, potrebbero ritrovare l’infortunato Buchanan, costretto per un infortunio a stare fuori dai campi dallo scorso giugno. Il canadese, come riportato da Gazzetta.it, potrebbe far parte della spedizione dei Campioni d’Italia in carica, saranno determinanti gli allenamenti nella pausa Nazionali.