Kamada è uno dei tormentoni di questo calciomercato, prenderlo a parametro zero è infatti un occasione che molti club non vogliono farsi scappare. In Italia era stato accostato inizialmente al Milan, ma la trattativa intavolata con i rossoneri si è poi interrotta. A seguire c’è stato l’interesse di Roma e Lazio. Ora a nominare Kamada ci pensa l‘Inter, con Simone Inzaghi che, impegnato con la sua squadra nella tournée estiva in Giappone, è stato incalzato dai giornalisti con una domanda che trattava la considerazione che il mister avesse dei giocatori nipponici. Questa la risposta di Inzaghi: “Ci sono tanti giocatori giapponesi che hanno fatto bene e che stanno facendo bene. In Italia ne abbiamo più di qualcuno… Ma se devo pensare a un giocatore giapponese nello specifico penso a Kamada. È in trattativa con tanti club, l’ho affrontato anche da avversario con l’Eintracht, è un giocatore di grande qualità“.