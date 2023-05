Inter, Gosens con il tutore contro la Roma dopo la lussazione alla spalla destra

Un gol doloroso. Per la Lazio, passata in svantaggio, e per lo stesso autore della rete. Il gol che ha portato l’Inter in vantaggio nella sfida contro i biancocelesti – sconfitti poi 3 a 1 – è costato caro a Robin Gosens. L’acrobazia con il quale ha battuto Provedel ha causato la lussazione alla spalla destra per l’esterno tedesco, costretto ad indossare un tutore per circa 10 giorni. Di conseguenza, la protezione sarà presente anche sabato contro la Roma (ore 18). Prima della grande sfida dell’Olimpico, la Roma andrà in casa del Monza mentre l’Inter farà visita al Verona.