Dopo aver trovato l’accordo con la Roma per il pagamento dello stipendio di luglio, Edin Dzeko sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi per l’amichevole contro la Dinamo Kiev delle 18.30. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, è arrivato il nulla osta che permette al bosniaco di poter scendere in campo e il tecnico nerazzurro sceglie di schierarlo subito titolare.