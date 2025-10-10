L’Inter si prepara alla delicata trasferta dell’Olimpico contro la Roma, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per gli equilibri di alta classifica. I nerazzurri vogliono dare continuità ai risultati positivi, ma sono consapevoli delle difficoltà che li attendono contro la squadra di Gasperini, capolista a sorpresa del campionato.

Intervistato da Sport Mediaset, Denzel Dumfries ha parlato proprio della prossima gara, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45. Queste le sue parole:

“La sostituzione con la Cremonese? Ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c’era l’emozione, però adesso guardiamo in avanti che c’è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile“.