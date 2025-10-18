Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Roma-Inter. Le sue parole:

Vincerle così quanto conta?

“In questo campo non è facile, c’è da fare i complimenti alla Roma, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nel secondo tempo siamo calati, l’importante era sbloccarla. Ci prendiamo tutto quello che ci ha dato questa partita, anche le difficoltà”

Che consapevolezza vi da essere davanti a tutti?

“Questa squadra è sempre stata forte, anche nei momenti difficili. Ci sono state delusioni, la testa fa tanto, non solo gambe e piedi. Avevamo bisogno di ritrovarci, il mister è stato un esempio, anche lui in carriera ha vissuto grandi delusioni e grandissime vittorie, chi meglio di lui poteva darci una mano”.