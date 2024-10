Uscito per infortunio nella sfida con l’Atalanta, vinta dall’Inter per 4-0, Barella punta al rientro contro la Roma. La sfida è in programma domenica 20 ottobre alle 20:45 e, come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista nerazzurro ha smaltito il problema muscolare alla coscia destra e da domani si allenerà in gruppo per scendere in campo contro i giallorossi.

Foto: [Marco Luzzani] via: [Getty Images]