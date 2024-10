Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, il centrocampista albanese dell’Inter, Kristjan Asllani, ha rimediato una forte botta in allenamento e sarebbe in dubbio per la sfida con la Roma. Inzaghi è alle prese con gli acciacchi di Zielinski e Barella, con quest’ultimo che dovrebbe essere recuperato per la sfida ai giallorossi.

Foto: [Marco Luzzani] via: [Getty Images]