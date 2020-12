Insulti razzisti a Gerson. La Roma si schiera con il centrocampista: “Uno di noi, per sempre”

Ancora una volta la Roma si oppone al razzismo. Il club giallorosso ha preso le difese di Gerson. Durante Flamengo–Bahia, sfida vinta dai rossoneri 4-3, l’ex centrocampista della Roma è stato insultato da Ramirez. Come dichiarato dal classe ’97, il trequartista colombiano ha dichiarato: “Taci, n****.” L’episodio, racconta Gerson, è avvenuto quando Ramirez e Bruno Henrique sono entrati in contatto, con lo stesso Gerson intervenuto per sedare gli animi. Un gesto che creato tanta eco in Brasile e che ha convinto la Roma ad intervenire. Tramite i propri canali social, la società giallorossa ha così rincuorato Gerson: “Ci piace vederti così: sorridente. Forza, Gerson. Uno di noi, per sempre“, il testo del tweet.

A gente gosta de te ver assim: sorrindo. Forza, Gerson. Uno di noi, per sempre. 🐺#ASRoma pic.twitter.com/gWGGdpP1ab — AS Roma Brasil (@ASRoma_Brasil) December 21, 2020