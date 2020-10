La Roma vince 2-1 nel debutto stagionale in Europa League contro lo Young Boys, grazie alle reti di Bruno Peres e Marash Kumbulla. Il brasiliano ha voluto celebrare i 3 punti conquistati e il gol segnato tramite un post sul proprio profilo Instagram, queste le sue parole:

“Signore, ti glorifico per la tua grazia e per la tua cura per me, che io continui a diminuire e che tu cresca e appaia. Troppo felice per la vittoria e il gol. Seguiamo il progetto“.