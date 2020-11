Insigne: “Maradona ci ha dato una spinta in più. Ci tenevamo a fare risultato e la vittoria è per lui”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è stato intervistato durante il post partita di Napoli-Roma 4-0. Queste le sue parole:

INSIGNE A SKY SPORT

Nella notte dedicata a Maradona, il Napoli più bello…

Ci ha dato una spinta in più, perché è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo a fare bene e fare risultato per lui e per tutta la città che sta soffrendo. Dedichiamo a lui la vittoria.

Sorpreso dalla distanza tra le due squadre?

No, stasera abbiamo affrontato la gara nel migliore dei modi e l’abbiamo affrontata bene. Siamo una squadra con tanta qualità, ogni tanto facciamo degli errori, non ci siamo con la testa giusta e questo è sbagliato. Stasera sarà un punto di partenza, come abbiamo giocato stasera possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo rimanere così, lavorare a testa bassa e andare avanti.