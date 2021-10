Inno, Pinto in procura per evitare la multa. Ma le regole non valgono per la Juventus

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Non finisce la questione tra la Roma e la Lega per l’inno. Tiago Pinto e Lombardo andranno, entro questo fine settimana o al massimo all’inizio della prossima, in Procura Federale. I giallorossi rischiano infatti una multa per aver fatto partire “Roma, Roma, Roma” nella partita casalinga contro l’Udinese, quando le squadre erano già in campo e dopo l’inno ufficiale della Serie A. Ma non solo, perché i giallorossi hanno interpellato la Lega per un episodio avvenuto ieri sera allo Stadium. In occasione della partita contro la Juventus, dopo l’inno dei bianconeri e quello di Allevi, è partita la canzone “Come on”, dei The Hives. In quel caso la Lega avrebbe chiuso un occhio visto che non è stato riprodotto un inno, ma bensì una canzone comune.