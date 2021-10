Inghilterra-Ungheria, infortunio per Abraham: l’attaccante in dubbio per la Juventus

Brutte notizie in casa Roma. Nella partita tra Inghilterra e Ungheria, match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar, Tammy Abraham è uscito dopo poco meno di 20 minuti per infortunio. Il centravanti giallorosso era stato inserito al 76′ per ribaltare l’incontro finito poi in parità e si è dovuto arrendere al 93′ lasciando spazio a Watkins. Da monitorare dunque le condizioni dell’attaccante che è uscito zoppicando dal rettangolo di gioco in vista della partita contro la Juventus.