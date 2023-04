Inghilterra, Chelsea: Lampard traghettatore, Mourinho obiettivo per giugno

Il Chelsea ha da poco ufficializzato il suo nuovo allenatore: sarà Frank Lampard il sostituto di Potter. Quella dell’ex capitano sarà la seconda esperienza in panchina blues, il suo ruolo sarà quello di traghettatore per questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da Relevo, la società inglese si starebbe già guardando intorno in vista di giugno, e uno dei principali nomi per la futura panchina del Chelsea è proprio quello di Jose Mourinho. Nella sua carriera lo Special One ha allenato la squadra inglese in due diversi occasioni dove ha conquistato: tre campionati, tre coppe di Lega, una coppa d’Inghilterra, una Supercoppa Inglese.