Il mercato della Roma potrebbe subire un imprevisto nella corsa a uno dei suoi obiettivi. Mentre la dirigenza giallorossa lavora per rinforzare il reparto offensivo dopo le difficoltà nelle trattative per Claudio Echeverri e Fabio Silva, arrivano notizie poco rassicuranti su Eguinaldo, esterno dello Shakhtar Donetsk finito nel mirino di Gian Piero Gasperini.

Il brasiliano classe 2004 è sceso in campo ieri sera nel terzo turno preliminare di Europa League contro il Panathinaikos, ma la sua partita è durata meno di un minuto. Lanciato in profondità, Eguinaldo ha accusato un problema fisico proprio al momento della conclusione verso la porta, ed è stato costretto a uscire.

Il tecnico dello Shakhtar, Arda Turan, ha commentato con amarezza l’episodio, parlando anche di un rigore negato: “Se un giocatore corre a 30 km/h e viene spinto da dietro, la preoccupazione principale dovrebbe essere la sua salute. Ho perso un giocatore e non so per quanto tempo. Per me era rigore netto”.

Oggi l’attaccante si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. La Roma, che lo segue con grande interesse, resta in attesa di capire se il problema possa influire sulle strategie di mercato.