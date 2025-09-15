Infortunio Dybala, non è una novità: ha giocato solo la metà dei minuti a disposizione

Un altro intoppo per Paulo Dybala. L’attaccante argentino, ieri, è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo, dopo aver disputato solo i primi 45 minuti della partita. Un episodio che, purtroppo, non rappresenta una novità in casa Roma. Durante la sua esperienza in giallorosso, la “Joya” ha collezionato una serie di problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego.

I dati parlano chiaro: secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, Dybala ha giocato appena il 50% dei minuti totali a disposizione dall’inizio della sua avventura nella capitale. Un bilancio che preoccupa i tifosi e lo staff tecnico, considerando lo stipendio percepito dal numero 21, e le aspettative riposte in lui come leader offensivo.