Ieri, al primo allenamento con la maglia della Roma, Leon Bailey si è infortunato. Ecco il comunicato del club giallorosso sulle sue condizioni, in attesa di ulteriori accertamenti:
“Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro.
Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio.
Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini”.