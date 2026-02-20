Arrivano buone notizie da Trigoria per Gian Piero Gasperini in vista della Cremonese.

Come dice il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, tramite un post su X, Wesley ha smaltito il trauma contusivo del compartimento mediale della caviglia sinistra rimediato nel corso della sfida con il Napoli e sarà a disposizione dell’allenatore per la seduta odierna di allenamento.

Il post X di Filippo Biafora:

