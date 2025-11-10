Infortuni Roma, allarme Dovbyk: lesione al retto femorale, stop di 4-6 settimane

Artem Dovbyk ha riportato una lesione al tendine del retto femorale sinistro, accusata durante la sfida di ieri contro l’Udinese. Il giocatore ha avvertito subito una fitta dopo un tiro al 40’, chiedendo immediatamente il cambio.

I primi esami hanno confermato la gravità dell’infortunio, con tempi di recupero stimati tra le quattro e le sei settimane. Tutto porta a ipotizzare un possibile rientro in occasione di Juve-Roma del 20 dicembre, obiettivo che diventa ora il punto di riferimento del suo percorso di recupero.