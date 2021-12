La Roma va verso un altro sold out all’Olimpico. Per l’ultima gara del 2021, in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 18:30 contro la Sampdoria, il club ha deciso di aprire la vendita anche del settore ospiti ai tifosi giallorossi. Il prezzo di vendita per i Distinti Nord-Ovest è di 14 euro. Esauriti tutti gli altri settori ad eccezione della Curva Nord, dove restano ancora pochi posti alla stessa cifra.