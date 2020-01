INFO BIGLIETTI, Gent-Roma. Dalle ore 12 di domani partirà la prima delle fasi di vendita

La Roma rende noto che dalle ore 12:00 di mercoledì 22 gennaio partirà la prima fase di vendita dei biglietti riservati ai tifosi giallorossi per Gent-Roma.

La sfida, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League si giocherà giovedì 27 febbraio alla Ghelamco Arena con calcio d’inizio alle 18:55.

L’acquisto online per tutte le fasi di vendita prevede l’emissione di un voucher che darà diritto al ritiro del biglietto per la partita presso l’AS Roma Store di Piazza Colonna a partire dalle ore 10.00 di martedì 28 gennaio alle ore 18.00 di domenica 23 febbraio 2020.

In fase di acquisto dovranno essere indicati i nominativi effettivi delle persone che si recheranno in trasferta. Per il ritiro di ogni biglietto dovrà essere esibito il voucher ricevuto via mail ed un documento d’identità.

Potranno essere acquistati massimo 2 biglietti a persona per ogni transazione.

Nelle fasi di prelazione dovrà essere inserito un PNR/n° abbonamento valido per ogni biglietto acquistato.