Infantino tifa Nicolò: “Tornerà più forte”

La Gazzetta Dello Sport (V.Piccioni) – L’Italia si prende un’altra ripartenza, quella della Fifa. Per la prima visita internazionale post lockdown, il presidente Gianni Infantino sceglie Roma e incontra Giuseppe Conte. “Mi sembrava giusto ripartire da qui, da quello che ha sofferto l’Italia, ma anche dalla sua capacità di reagire, pure nel calcio“. Lo ha accompagnato a Palazzo Chigi il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Intanto Infantino ha voluto spendere alcune parole anche per Nicolò Zaniolo: “Gli mando un grande abbraccio, tornerà più forte di prima. Quando accadono questi infortuni si pongono sempre molte domande anche sui format e su come ridurre le gare, puntando su quelle più rilevanti. Il problema è che quando lasci una data ti ci mettono subito un’altra partita”.