La notizia dell’esonero di Mourinho ha fatto il giro del mondo, e per un allenatore così Special sono circolate sin da subito le ipotesi circa il suo futuro. Si comincia dall’Arabia Saudita, che già quest’estate aveva presentato un offerta faraonica per il tecnico portoghese. Si passa per un ritorno al Porto, o alla Premier League però sponda Newcastle. Non si esclude neanche la suggestione Brasile. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, c’è anche una strada che potrebbe riportarlo in Italia: il Napoli.

sport.es