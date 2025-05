Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Serata da incubo per Rensch, protagonista in negativo in entrambi i gol dell’Atalanta. Dopo il grave errore sul vantaggio di Lookman. Impreciso in chiusura, timido in impostazione, l’olandese ha sofferto per tutta la partita, mostrando evidenti limiti fisici e mentali.

Non partiva titolare dal 16 marzo contro il Cagliari e ieri è durato 76 minuti, probabilmente troppi per chi non ha ritmo gara. Nessun tesserato ha parlato nel post-partita: la Roma ha scelto il silenzio stampa in segno di protesta per il rigore tolto dal Var.