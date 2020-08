Incontro di mercato a Londra tra Paratici, Fienga e Ryan Friedkin. Sul piatto Dzeko e Florenzi

Fabio Paratici è atteso a Londra per una serie di incontri, tra i quali uno -già in agenda- con la Roma. Secondo quanto riporta La Stampa, il direttore sportivo incontrerà il il figlio del nuovo presidente della Roma, Ryan Friedkin, e il confermato amministratore delegato Guido Fienga: al centro di tutto ci saranno gli affari di mercato. La Juventus vorrebbe garantirsi Zaniolo, ma i gioiello romanista difficilmente andrà via con l’inizio della nuova era americana. I bianconeri ragionano su operazioni che possono produrre plusvalenze reciproche con i giallorossi: da Perin a Romero, passando pero De Sciglio e Bernardeschi, l’elenco dei giocatori in vetrina è lungo. La Roma, invece, offre Dzeko e potrebbe inserire anche Florenzi. Il centravanti bosniaco è pronto a lasciare la Capitale, ma l’età e lo stipendio frenano i ragionamenti di una Juve che vuole svecchiare e abbassare il monte ingaggi. Destini incrociati anche per il futuro di Milik, che ha un accordo con i bianconeri ma potrebbe approdare alla Roma