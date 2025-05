La stagione si è chiusa e ora tornano in auge temi che, in realtà, non sono mai andati in secondo piano: quello relativo all’allenatore – mai come ora di attualità – ma anche al calciomercato. Tanti, infatti, i ruoli da puntellare per presentarsi ai blocchi di partenza nel migliore dei modi quando scatterà al via la nuova stagione.

Tra i giocatori di cui si è parlato, e si dovrà parlare, troviamo Alexis Saelemaekers; il belga è di proprietà del Milan ed è a Roma solo con la formula del prestito secco – percorso inverso e con la stessa formula ha fatto Abraham che, però, non sembra rientrare nei piani rossoneri. Dopo aver ben fatto in questa stagione, la squadra giallorossa vorrebbe intavolare una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo. Come riporta calciomercato.it, Ghisolfi è a casa Milan proprio per parlare del numero 56. Possibile, però, che il dialogo possa essere esteso anche ad altri nomi.