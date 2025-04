Pagine Romaniste (S. Fabbretti) – Con la consacrazione di Mile Svilar tra i pali della Roma e delle partite più che mai delicate, il portiere Pierluigi Gollini, uno degli acquisti di gennaio, è l’unico dei nuovi innesti a non avere ancora messo piede in campo ufficialmente con la maglia della Roma. Il giocatore, un tempo grande promessa dell’Atalanta e della nazionale, tra un carattere difficile e una squadra fissa in cui integrarsi, sarebbe già stato squadrato dalla società giallorossa che avrebbe individuato in Montipò il possibile secondo portiere per il prossimo anno. Tuttavia, all’ex Genoa non è ancora stata data l’opportunità di mostrare quello che vale.

Con i primi passi tracciati per strada, Pierluigi Gollini è uno dei pochi giocatori italiani rimasti ad essersi formato sui campi d’asfalto. Gli stessi campi, che gli permetteranno di essere notato dalle giovani del Manchester United in Premier League, ma anche di dargli quel carattere difficile che forse non gli ha mai permesso di esplodere. Ne è di esempio l’esperienza alla Fiorentina, che dopo essersi preso il posto da titolare nella squadra, tutto d’un tratto inizia a dare problemi alla squadra. Il culmine, sarà il grandissimo errore in Conference League contro il Basaksehir che gli costerà il rancore dei tifosi, lui che era abituato a parare i rigori a Cristiano Ronaldo con l’Atalanta.

E ora l’arrivo a Roma, con tanti amici come El Shaarawy, Mancini e Cristante ad aspettarlo. Il portiere a i microfoni della Roma parla cosi delle sue aspettative in giallorosso: “Spero di trovare un posto in cui rimanere a lungo. Essere un giocatore della Roma è un privilegio”. Le sue idee sono chiare, trovare un posto che gli dia fiducia, magari anche come uomo spogliatoio, per dare qualche parola di fiducia quando la squadra è in difficoltà. Attualmente, non trova spazio e a meno che di qualche minuto contro il Verona e il Torino la sua stagione finirà con zero presenze in giallorosso, visti gli altri impegni. Ma occhio al mercato estivo, perché in caso di un’offerta irresistibile per Svilar, il portiere potrebbe prendersi i pali della Roma e poter avere la chance che desidera.