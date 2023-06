Corriere della Sera (G. Piacentini) – Squalificato in campionato, José Mourinho rischia un lungo stop anche in Europa. Ieri la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi per “l’utilizzo di linguaggio offensivo e di insulti nei confronti di un ufficiale di gara” Taylor al termine della finale di Europa League contro il Siviglia.

Taylor, il giorno dopo, all’aeroporto di Budapest, è stato contestato – alla presenza di moglie e figlia – da alcuni tifosi giallorossi di ritorno nella Capitale ed è stato scortato in una lounge, da dove poi si è imbarcato in sicurezza. La Polizia di Budapest ha confermato che un tifoso della Roma, di 42 anni, di cui non sono fornite le generalità, è stato arrestato per la tentata aggressione all’arbitro.