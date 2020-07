Inchiesta Stadio della Roma, Marcello De Vito verso il processo

Il Tempo – La Procura di Roma, nell’ambito del filone dell’inchiesta sull’iter amministrativo per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma relativo al finanziamento illecito, ha chiesto il rinvio a giudizio per Giulio Centemero, tesoriere della Lega, Francesco Bonifazi, ex tesoriere del pd, ora iscritto a Italia Viva, e l’imprenditore Luca Parnasi.

Quest’ultimo è accusato di concorso in finanziamento illecito. La Procura capitolina ha chiesto il rinvio a giudizio per otto posizioni e tra queste c’è anche quella del presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.