Pagine Romaniste (da via Ottaviano S.Valdarchi) – E’ la serata di un nuovo Roma Store. In scena l’inaugurazione del negozio ufficiale giallorosso in via Ottaviano 10/A. La pandemia del COVID ne ha messi in ginocchio parecchi, costringendoli alla chiusura, quindi questa nuova apertura è una boccata di ossigeno anche per l’economia in chiave Roma. Questo è il settimo store ufficiale nella Capitale. Di seguito le foto e il video: