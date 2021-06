Inaugurato alla Garbatella il murale dedicato ad Alberto Sordi

Un murale per Albertone. Oggi, in occasione dell’anniversario della nascita di Alberto Sordi, 101 anni fa, è stato inaugurato alla Garbatella un murale dedicato al Maestro. È stato realizzato dallo street artist Lucamaleonte.

L’attività rientra nei progetti messi a punto dal Club e dalla propria Fondazione, Roma Cares, per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale che nei mesi scorsi hanno visto la realizzazione di murali dedicati a personaggi che hanno fatto la storia di Roma e dell’Italia come Gigi Proietti e Anna Magnani.

L’opera, sita in via Rocco da Cesinale 2, è stata realizzata in collaborazione con ATER, Fondazione Museo Alberto Sordi, Associazione Alberto Sordi e Fondazione Alberto Sordi, il Comitato di quartiere, l’Associazione Itaca, il Roma Club Garbatella ed è patrocinata dalla Regione Lazio.

All’evento erano presenti il Presidente di ATER Roma, Andrea Napoletano, il Presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri e l’Assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani.

In rappresentanza dell’AS Roma è intervenuto l’External Affairs Director, Stefano Scalera: “Siamo nel cuore di Roma. Nel cuore della nostra tifoseria. Alberto Sordi è stato un grande romanista, ma soprattutto un grande alfiere di Roma e della romanità”.

“Siamo quindi fieri di questa opera, realizzata assieme alla Regione e ad ATER. La Roma è impegnata in campo e fuori dal campo – con Roma Cares – per restare vicino a tutti i cittadini. E ai tifosi della Roma in primis. Con Regione, ATER e Comune continueremo a lanciare iniziative di riqualificazione delle nostre piazze, attraverso altri murales. Perché la nostra città è anche la nostra forza”.

Sempre nella giornata di oggi, inoltre, è stata svelata una targa commemorativa di Albertone, in via Fausto Vettor 34. Lì dove il Mito visse da bambino.

