In volo per la Roma. I Friedkin ci sono

Corriere dello Sport (R. Maida) – Cinquina e sempre presenti. I Friedkin erano anche a Berna per l’esordio europeo della nuova Roma. Erano partiti dalla Capitale nella mattinata di ieri con un volo privato (pilotato dallo stesso Dan insieme al pilota professionista amico di famiglia Ed Shipley) insieme a Fienga. Il Ceo della Roma lavora senza un contratto da luglio e sembra vedersi rinnovata la fiducia dlla società, almeno per il momento. E’ stato un blitz di lavoro in un ambiente familiare per i nuovi proprietari della Roma, che in Svizzera hanno diversi centri di interesse. Emerge intanto una novità strategica: accanto al direttore sportivo stanno cercando un manager tecnico. E’ stata avanzata una proposta a Boban, che ha rifiutato. Restano vive le piste Gandini e Totti. Scartata la candidatura di Michele Uva. Già, ma chi farà il mercato di gennaio? Le ipotesi principali al momento sono due: Campos del Monaco ed Emenalo, quest’ultimo con un passato a Montecarlo e al Chelsea.