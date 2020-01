Sono in vendita, fino a mercoledì 15 gennaio alle ore 19, i biglietti per il settore ospiti di Parma-Roma, ottavo di finale in gara unica di Coppa Italia. La partita si giocherà allo stadio Tardini, con fischio d’inizio alle 21.15. Vendita senza limitazioni territoriali, per l’acquisto è sufficiente presentare un documento d’identità valido. Lo riporta il Corriere della Sera.