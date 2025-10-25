Il Messaggero (A. Angeloni) – Un vicolo cieco, o ceco (se ci riferiamo al Plzen). Una strada senza uscita, insomma un culdesac. Forse proprio li è finito Gian Piero Gasperini. Che le sta provando tutte, andando anche oltre la normalità o la logica, ma le soluzioni sono sempre lontane.

Cominciamo dal problema numero uno, su cui sta battendo molto: l’attacco. E questo è il corpo dello scontro-dopo la sconfitta con il Plzen – a distanza con Dybala: la risposta a quel “siamo stati mosci” dell’argentino, è stata eloquente. Come a dire: non siamo stati mosci, il senso del discorso di Gasp, semmai ad esserlo sono gli attaccanti «che non segnano da tempo». Le punte non fanno gol, è un dato di fatto nudo e crudo. Nemmeno la soluzione gasperiniana con Soulé e Paulo sulla trequarti ha convinto a pieno, l’unico guizzo c’è stato a Pisa, ma ormai è un caso sporadico. E’ tornato Bailey, per lui solo un paio di spezzoni di gara. Il giamaicano è stato preso per giocare a sinistra (a destra ce ne sono diversi), ma Gasperini ha specificato, e non casualmente, di averlo sempre visto partire da destra.

E si torna al peccato originale secondo il tecnico: il mercato. Si attende l’intervento provvidenziale di Massara a gennaio, ma da qui ai prossimi due mesi, una soluzione tampone è obbligatorio trovarla. Stando ai numeri serve una doppia soluzione: un esterno sinistro e il famoso centravanti (ammesso che la Roma riesca a privarsi di quelli/quello che ha). Possibile? Chissà. I casi di Tsimikas e Rensch sono eclatanti: al loro posto hanno giocato Wesley, passato da destra a sinistra, oppure Celik, abilissimo terzo centrale e ritornato ai vecchi fasti dell’uomo a tutta fascia. In difesa, a quanto pare, si fida di pochi calciatori, non ha ancora utilizzato Ghilardi e ha appena dato una chance a Ziolkowski e sappiamo come è andata l’altra sera.

Là in mezzo, i più presenti sono Cristante e Koné, ai quali fatica a rinunciare. Poi c’è Pellegrini, fuori dal progetto Roma per quasi tutta l’estate e rigenerato dal derby, ma pure lui non ha mai trovato continuità. Nel suo ruolo Gasp preferisce un attaccante, che non c’è in rosa in questo momento, a parte ElSha, che ha cominciato da titolare (e capitano) nelle prime partite della stagione. Le idee del tecnico per dare equilibrio alla squadra, come abbiamo visto, sono state tante. E non tutte illuminanti. L’importante è non incartarsi.