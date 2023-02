In ricordo di Mihajlovic: le sue maglie di Roma e Lazio nel tour dell’Olimpico

Il ricordo di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore scomparso lo scorso dicembre ha indossato in passato entrambe le maglie di Roma e Lazio. Per rendergli omaggio le società hanno deciso che entrambe le casacche si troveranno nel tunnel dell’Olimpico, all’ingresso del tour nello stadio. La moglie Arianna commenta in suo onore: “Grazie a tutti per l’affetto, Sinisa lo meritava”

🫶All’Olimpico si celebra Sinisa #Mihajlovic: le maglie di #Lazio🦅 e #ASRoma🐺 scolpite nel tour di quella che è stata ed è tuttora casa sua 🏡

La moglie Arianna: "Grazie a tutti per l'affetto, Sinisa lo meritava"❤️