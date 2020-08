In Portogallo sono sicuri: Fonseca non è a rischio

Paulo Fonseca sarà alla guida della Roma anche la prossima stagione. E’ quanto appreso da A Bola, il portale portoghese non ha dubbi: nonostante il passaggio di proprietà, il ruolo del tecnico non è a rischio. Dopo l’uscita dall’Europa League agli ottavi di finale, per mano del Siviglia, e il quinto posto in campionato, nei giorni scorsi erano circolate voci che avvicinavano Mauricio Pochettino alla panchina giallorossa, ma Fonseca prima di partire per le vacanze avrebbe incontrato il CEO del club, Guido Fienga, per programmare insieme la prossima stagione.