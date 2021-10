In ottocento per spingere i giallorossi

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Saranno in 762 i romanisti che questa sera spingeranno la squadra allo Stadium. Settore ospiti tutto esaurito dopo poche ore dall’apertura della vendita. I tagliandi sono andati a ruba, anche se qualche gruppo della Curva Sud ha ritenuto il prezzo troppo alto. Molti sono partiti ieri per Torino per godersi il weekend e la città.

Tutti gli altri partiranno in treno questa mattina e rientreranno subito dopo la partita. L’amore, però, non si ferma qui. La campagna abbonamenti va avanti senza sosta e ne sono stati sottoscritti 19.300. Un vero e proprio successo visto che nella stagione 2019-2020 erano stati 18.900.